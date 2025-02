Thesocialpost.it - Terremoto a Nuova Delhi, scossa 4.3: grande paura

Questa mattina, alle 5:36 ora locale, undi magnitudo 4.3 ha scossoe le aree circostanti, provocando forti tremori avvertiti dai residenti per diversi secondi. L’epicentro del sisma è stato localizzato nella capitale nazionale.Al momento, non sono stati segnalati danni significativi a edifici o infrastrutture, né vittime. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza dei cittadini.si trova in una zona sismica classificata come Zona IV, il che indica un’area ad alto rischio sismico. Negli ultimi anni, la regione ha registrato diversi eventi sismici di varia intensità, sottolineando l’importanza di misure preventive e di sensibilizzazione tra la popolazione.Le autorità consigliano ai residenti di rimanere vigili e di seguire le linee guida sulla sicurezza sismica, come identificare zone sicure all’interno delle abitazioni, preparare kit di emergenza e partecipare a esercitazioni periodiche.