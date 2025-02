Terracina dalla Regione 700mila euro per il trasporto merci

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 febbraio 2025 – Un contributo straordinario di 700 milaper assicurare al Comune diilcon le Isole Pontine dipericolose, carburanti e rifiuti urbani. È quanto deliberatoGiunta Regionale del Lazio nelle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, e che adesso dovrà l’iter previsto per l’approvazione. LaLazio, come si legge nel documento, nelle more del ripristino della linea– Isole Pontine, concede un contributo straordinario al Comune difinalizzato ad assicurare ildipericolose, carburanti e rifiuti urbani, tra il porto die le Isole Pontine. Il contributo previsto è pari a 700 milaper il 2025, ed è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dal Comune diper l’affidamento in concessione del servizio dimarittimo tra il porto del Comune e le Isole Pontine.