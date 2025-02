Panorama.it - Teoria e pratica per come vestire i sogni

Leggi su Panorama.it

Dalle dotte citazioni di Umberto Eco a quelle dei miti classiciIcaro: i couturier a Parigi fanno sfoggio di erudizione per spiegare la genesi delle loro creazioni. Ma la vera conoscenza è quella delle mani «geniali» delle sarte negli atelier di haute couture, che da generazioni tramandano segreti e insegnano la lentezza del saper fare con metodo.si ricava dalle collezioni per la primavera-estate 2025 appena presentate.Mondi in forma di abitoÈ stata la sfilata più attesa della stagione e anche quella più discussa e variamente giudicata dalla stampa di settore. Senza dubbio, Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, alle prese con la sua primissima collezione di alta moda, è un personaggio dalle visioni potenti e dall’Io solido pertanto è difficile che la sua creatività lasci indifferenti gli sguardi e gli animi.