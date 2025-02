Quotidiano.net - Tensioni in Lombardia sul fine vita: Fratelli d'Italia critica Bertolaso

Ilcontinua ad agitare la maggioranza della Regionecon leche questa mattina sono approdate anche in Giunta.d'ha ribadito all'assessore al Welfare Guidodi non aver gradito il metodo seguito sul primo caso di suicidio assistito in, arrivato un paio di mesi dopo che il Consiglio regionale aveva votato la non competenza della Regione sull'argomento. Mentre si discuteva in Aula, è l'obiezione di FdI, qualcuno "stava già predisponendo protocolli e comitati", con i meloniani che hanno chiesto "più rispetto per le decisioni del Consiglio regionale". Gli esponenti di FdI hanno lamentato il mancato coinvolgimento sull'iter che ha portato al suicidio assistito di una 50enne afflitta da sclerosi multi progressiva "appreso dalla stampa".