Napolitoday.it - Tensione in zona mercato: reagisce al controllo della polizia e viene arrestato

Leggi su Napolitoday.it

Sabato sera laha tratto in arresto per evasione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale un 46enne napoletano. Gli agenti del Commissariato Vicaria-, in particolare, durante il servizio didel territorio, nel transitare in via Lavinaio hanno notato un uomo che.