Sport.quotidiano.net - Tennistavolo: nel massimo campionato la capolista supera la squadra di Oristano (4-1) e mantiene a distanza il Cagliari. L’Apuania liquida il Norbello e conferma la vetta solitaria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pronostico rispettato per la formazione di A1 delche in casa regola 4-1 ilnella gara valida per la terza giornata di ritorno delnazionale. Nell’incontro diretto da Stefano Palagi, i gialloazzurri partono bene, con Matteo Mutti che dopo avere ceduto il primo set, vince in rimonta sull’argentino di Sardegna Gaston Alto per 3-1 (9-11, 11-6, 11-9, 12-10). Anche lo svedese di Carrara Viktor Brodd si impone per 3-1 (17-15, 11-8, 7-11, 11-8) su Marco Cappuccio, dopo un interminabile primo set. Sul 2-0 per i carraresi, Mihai Bobocica parte forte, anche se Nicolas Galvano si oppone fino all’ultimo, prima di capitolare davanti a un tondo 3-0 (11-6, 11-5, 14-12). Incontro tutto in discesa per, ma nella quarta partita, invece di arrivare il quarto e ultimo punto, arriva il primo punto per i sardi, con Viktor Brodd che a sorpresa si fare da Gaston Alto con un altro tondo 0-3 (7-11, 9-11, 9-11).