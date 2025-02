Puntomagazine.it - Tennis: Joao Fonseca, il giovane talento brasiliano, scala 31 posizioni nella classifica ATP e si piazza al 68° posto

, a soli 18 anni, conquista il suo primo titolo ATP e sale al 68°nel ranking, diventando uno dei più giovani vincitori della storia del circuito.Roma, 17 febbraio – Ildelmondiale,, ha fatto un incredibile balzo in avantiATP. Dopo la vittoria al torneo di Buenos Aires, che ha segnato il suo primo titolo ATP, il 18enneha guadagnato ben 31, raggiungendo la 68ª posizione nel ranking mondiale, il suo migliormento finora., che a 18 anni, 5 mesi e 26 giorni è diventato il decimo giocatore piùdella storia a vincere un torneo ATP, entra di diritto tra i nomi dei vincitori più giovani, accanto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La sua impresa è ancora più significativa considerando che ilaveva già trionfato alle Next Gen Finals alla fine del 2024, ma questa era la sua prima finale ATP, un traguardo che lo consacra come uno dei più promettenti talenti del circuito.