Tennis cosa farà ora Sinner? Vola da Kalinskaya e poi riprenderà ad allenarsi

Il giocatore ha accettato la proposta Wada di una squalifica di tre mesiJannikavrebbe dovuto essere a Doha per giocare il primo torneo dopo la vittoria degli Australian Open. Nel weekend però, a sorpresa, l’azzurro ha accettato la proposta Wada (Associazione mondiale anti doping) ed è stato squalificato per tre mesi.Il periodo è iniziato il 9 febbraio e terminerà a maggio e solo da metà aprile il numero uno al Mondo, potrà iniziare adin circuiti affiliati con le federazioni.Intantoin questi giorni? Secondo le prime indiscrezioni, ma non ci sono conferme visto che è improbabile che ilta rilasci interviste in questo momento andrà a Dubai dalla compagna Annaprima di capire come organizzare il lavoro in questo lungo e complesso arco di tempo.