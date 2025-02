Giornalettismo.com - Telecamere IP e Domotica: cosa sono e perché vengono utilizzate

Leggi su Giornalettismo.com

Nel corso degli ultimi anni, l’esigenza di una maggiore sicurezza è stata condivisa da gran parte della popolazione italiana. Per una volta, però, non stiamo parlando di sicurezza informatica, ma di quella delle proprie abitazioni. Il controllo della casa attraverso sistemi diIP e sistemi diè, pertanto, sempre più diffuso. Secondo un’analisi dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, in base agli ultimi rilevamenti condotti nel 2021, la smart home ha avuto una crescita sul mercato del 29%, con le soluzioni per la sicurezza che hanno rappresentato una fetta importante di questa avanzata (125 milioni spesi dagli italiani nel 2021). Per questo, è importante comprendere qualile principali caratteristiche delleIP e del settore della