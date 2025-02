Tecnologia Sesa si rafforza | accordo vincolante per acquistare il 52% della It Pas di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

ha sottoscritto “unper l’acquisto, tramite la controllata Var Group, di una partecipazione di controllo pari al 52% del capitale di It Pas,ndo così le proprie competenze in ambito enterprise platform, a supportotrasformazione digitale delle imprese a livello internazionale”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si ricorda che l’azienda, è “operatore di riferimento nel settore Digital Technology. per il segmento business” con circa 3,2 miliardi di euro di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024?.“It Pas – prosegue la nota – ha sede a, ricavi nell’esercizio 2024 pari ad 3,1 milioni di euro ed un Ebitda margin di circa il 15%”. Vi lavorano 25 persone specializzate nella consulenza su piattaforma ServiceNow. La società aiuta le imprese e organizzazioni in ogni settore d’industria ad automatizzare ed efficientare i processi grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, consentendo alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro.