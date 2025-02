Anteprima24.it - Teatro Augusteo, Giancarlo Gallo in scena con “Reginella…sono Libero”

Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 25 febbraio alle ore 21, aldi Napoli (Piazzetta duca d’Aosta 263), Gianfrancosarà protagonista in “Reginella.sono”, un ‘sogno’ in parole e musica tra le creazioni di uno dei più grandi autori della Canzone classica napoletana. Inanche Alessia Cacace, Anna Rita Di Pace, Alessia Moio, Luigi Esposito al piano, Marco Castaldo alle percussioni e batteria, Dario Franco al basso. E con Lisa Imperatore e la partecipazione di Ciccio Merolla.Scene di Francesco Garofalo, costumi di Anna Giordano, direzione musicale e arrangiamenti di Luigi Esposito. Assistente alla regia Alfredo le Boffe. Siamo in un non luogo,Bovio su una poltrona dorme. È il 26 maggio del 1942, giorno della sua morte. Si desta, si guarda allo specchio, il corpo e la voce non sono suoi.