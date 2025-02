Sport.quotidiano.net - Tau, crollo clamoroso. Sconfitto dall’ultima

Leggi su Sport.quotidiano.net

TAU ALTOPASCIO 0SAMMAURESE 2 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Sichi, Biagioni (28’ st Bartelloni), Meucci, Bongiorni (1’ st Zanon), Bernardini, Ivani (1’ st Atzeni), Bruzzo (38’ st Belluomini), Rinaldini, Carcani (1’ st Andolfi), Motti All.: Venturi. SAMMAURESE: Pozzer, Masini, Bolognesi, Scanagatta, Sedioli (45’ st Forte), Ferrani, Ravaioli, Maltoni, Gallo (13’ pt Manuzzi), Papa (31’ st Gningue), Mavanga (17’ st Merlonghi). All.: Protti. Arbitro: Illiano di Napoli. Reti: 9’ pt Mavanga, 15’ pt Ravaioli. Note: ammoniti Bernardini, Ivani, Atzeni, Pozzer. ALTOPASCIO - Come la temperatura di Santa Maria di Leuca ai tempi del colonnello Bernacca. Non pervenuto il Tau nella sua versione più brutta. Impresa della Sammaurese che ottiene la prima vittoria in trasferta. Arrivato ad Altopascio ultimo in classifica, il team di Protti approccia meglio la gara e poi la controlla, sfiorando il tris.