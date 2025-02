Tattica di Amorim Angry Absolute Madness e imbarazzante per Man United vs Spurs afferma Neville

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 19:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:La leggenda del ManchesterGaryha accusato Rubendi usare tattiche che non sarebbero degne del calcio Under 9s mentre la sua squadra è andata indietro nel Tottenham in Premier League domenica.In una partita tra due giganti caduti del calcio inglese, loha concesso al 13 ° minuto allo stadio del Tottenham Hotspur quando James Maddison raggiunse la para del portiere Andre Onana davanti a qualsiasi difensore in visita.L’ex capitanoera più preoccupato per la loro situazione più in alto sul campo, dove Casemiro fece la sua prima apparizione del 2025 come antipasto.“La distanza tra i due centrocampisti centrali per loè tutta sbagliata”, ha dettoa Sky Sports.