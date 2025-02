Tarantinitime.it - Tanti soldi per il futuro di Taranto

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano“Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 (PN JTF), ha ufficialmente approvato il Piano Esecutivo della Regione Puglia per la Provincia di”. Così recita la nota della Regione Puglia, che con una comprensibile enfasi ha sottolineato come “l’approvazione segna un passaggio fondamentale per l’attuazione degli interventi volti a sostenere la transizione ecologica e sociale della provincia di, uno dei territori maggiormente coinvolti nella riconversione industriale prevista dal Fondo per una Transizione Giusta dell’Unione Europea”.Inoltre, “il Piano Esecutivo, elaborato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia in collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma, prevede in questa fase un investimento complessivo di 750,8 milioni di euro destinati a una serie di interventi chiave nei settori della produzione energetica da fonti rinnovabili, dello sviluppo della filiera dell’idrogeno, del sostegno alla ricerca e innovazione, della diversificazione economica e produttiva, del rafforzamento delle infrastrutture sociali e della formazione per i lavoratori e per i giovani alle prese con le conseguenze dei processi di transizione”.