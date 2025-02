Parmatoday.it - Tamponamento tra due auto in A1: code di due chilometri

Leggi su Parmatoday.it

Si è formata una coda di due, nella mattinata di lunedì 17 febbraio, lungo l'strada A1 tra il bivio per l'A15 e il casello di Parma, in seguito ad untra due. Fortunatamente l'incidente non ha provocato ferite gravi per il conducente, che è stato trasportato al.