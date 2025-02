Udinetoday.it - Talmassons, così non va: a Cuneo un ko pesante tra rimonte clamorose e poca reattività

La CDAFVG non riesce a portare via punti da, che si impone per 3-1 nel primo dei tre scontri diretti per la salvezza in questa fase finale di campionato. Consueto starting six per coach Leonardo Barbieri che sceglie Eze al palleggio, Storck opposto, Strantzali e Pamio.