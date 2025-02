Unlimitednews.it - Tajani “Non c’è pace senza gli europei, usiamo la leva delle sanzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione relativa ai negoziati ditra Russia e Ucraina è ancora molto fluida. L’Europa non deve farsi prendere dal panico, rincorrendo questa o quella dichiarazione, ma deve rimanere unita e agire con freddezza e determinazione”. Lo sostiene, in una intervista a La Stampa, il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, secondo il quale “l’Europa ha il diritto di sedersi al tavolotrattative” e deve fare valere il fatto di avere imposto importantieconomiche nei confronti della Russia. Per questo qualsiasi accordo “dovrà prevedere un nostro coinvolgimento”.“A Monaco – racconta – ho avuto due confronti con Marco Rubio e due con l’inviato per Russia-Ucraina Keith Kellogg e questo tipo di messaggio non ci è mai stato trasmesso.