Taiwan | aereinavi cinesi intorno isola

5.00 Il ministero della Difesaese ha tracciato 41 aerei e 9 navi militari, in attività nell'arco delle 24 ore fino alle 6 locali (23 in Italia). Secondo una nota,28 dei 41 jet dell'Esercito popolare cinese hanno attraversato la linea mediana dello Stretto dientrando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) di nord, centro e sudovest dell', parte della più grande incursione fatta in un solo giorno finora nel 2025.ha inviato aerei e navi militari,schierando "i sistemi missilistici di difesa".