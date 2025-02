Gamerbrain.net - Tails of Iron 2 Whiskers of Winter Recensione del sequel più atteso

of2:ofsi propone come il seguito diretto del primoof, un indie che nel tempo ha saputo conquistare un pubblico affezionato grazie al suo stile artistico distintivo e al combat system impegnativo. Con questa nuova iterazione, Odd Bug Studio ha ampliato il mondo di gioco, introdotto nuove meccaniche e migliorato diversi aspetti della formula originale. Tuttavia, non tutto brilla come sperato. Vediamo nel dettaglio cosa funziona e cosa meno in questa nuova avventura tra le terre dei roditori.Una storia di guerra e sopravvivenzaNel nuovo capitolo, i giocatori vestono i panni di Arlo, giovane erede al titolo di Warden del Nord. La guerra tra ratti e rane si è conclusa nel Sud, ma nel Nord una nuova minaccia incombe: i Dark Wings. Il compito di Arlo sarà quindi quello di unire i clan per fronteggiare il pericolo e salvare il regno.