Lettera43.it - Tadej Poga?ar alla Milano Sanremo 2025: età e vittorie in carriera del ciclista

Leggi su Lettera43.it

Poga?ar vincerà la? Se lo stanno chiedendo in tanti nel mondo del ciclismo, visto che allo straordinario fenomeno sloveno la Classicissima ancora manca per arricchire il suo già pieno palmares. Ai nastri di partenza a Pavia si presenterà da grande favorito, come l’anno scorso, quando però ha chiuso al terzo posto, battuto in volata dal belga Jasper Philipsen e dall’australiano Michael Matthews. Uno smacco che Poga?ar ha poi cancellato vincendo di tutto. Nel 2024 ha tagliato il traguardo per primoLiegi-Bastogne-Liegi e al Giro di Lombardia, vincendo due classiche Monumento su cinque. Ma soprattutto il campione sloveno ha portato a casa la maglia rosa, conquistando il suo primo Giro d’Italia, e ha conquistato il suo terzo Tour de France. Poga?ar, che a settembre di quest’anno compirà 27 anni, è in cerca della definitiva consacrazione.