Ilgiorno.it - Svolta nell’omicidio nella panetteria di Gambara a Milano: una telecamera ha ripreso Raffaele Mascia fuggire dopo la sparatoria

Leggi su Ilgiorno.it

– Le immagini della telecamere sono chiare e mostranoallontanarsichedi piazzale, a, Ivan Disar era stato ucciso e Pavlo Kioresko era stato ferito gravemente. Il video apporta ulteriori indizi di colpevolezza a carico di, figlio di 21 anni del titolare dell’attività. Anche una testimone, una donna originaria dell’Est Europa, avrebbe indicato il giovane quale autore dell’omicidio dei due ucraini. Secondo le ricostruzioni fatte fino ad ora,avrebbe reagito ad alcuni sfottò dei due ucraini recuperando nel retrobottega la pistola, una P38, con cui avrebbe prima sparato Disan, 49 anni, e poi colpito Kioresko, di 26 anni, ora ricoverato in ospedale non in pericolo di vita. Omicidio a, il killer ancora in fuga e i sospetti della polizia sul figlio 22enne del panettiere.