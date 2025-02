Quotidiano.net - Svezia, 'non escludiamo l'invio di peacekeeper in Ucraina'

La ministra degli Esteri svedese ha affermato di "non escludere" l'diin. "Dobbiamo prima negoziare una pace giusta e sostenibile che rispetti il ;;diritto internazionale. Quando avremo una pace del genere, dovrà essere mantenuta e per questo il nostro governo non esclude nulla", ha detto Maria Malmer Stenergard alla radio pubblica Sveriges Radio.