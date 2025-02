Quotidiano.net - Surj Sports Investment acquisisce quota in Dazn per joint venture in Arabia Saudita

Laentra incon unadi minoranza e "lavoreranno a stretto contatto per la costituzione diMena,nel settore del broadcasting", annunciano i due gruppi in una nota. La partnership "mira a rafforzare l'come mercato leader per gli investimenti sportivi, capitalizzando al contempo la significativa crescita della domanda di trasmissioni sportive di alta qualità". "Questo investimento aiuteràa realizzare il proprio mandato, quello di guidare il coinvolgimento dei fan, incoraggiare la partecipazione sportiva e sbloccare le opportunità di successo, oltre a valorizzare ulteriormente la regione come destinazione per gli sport di livello mondiale" commenta Danny Townsend, ceo di. "Come parte dellaMena,si impegna a massimizzare la portata e l'accessibilità dello sport, offrendo al contempo la migliore esperienza di intrattenimento a una comunità globale di fan appassionati.