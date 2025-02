Ilgiorno.it - Superbonus, doppia beffa. Condominio senza sconto. Persa la causa in tribunale

Avevano avviato un intervento edilizio da oltre un milione di euro nel loro palazzo contando sulla detrazione del110%, ma l’amministratrice non aveva avviato le pratiche e i condomini si erano ritrovati a dover sborsare l’intero importo. Si sono allora rivolti aldi Monza per ottenere un risarcimento del danno da perdita di chance, ma si sono sentiti rispondere picche. Perché "il soggetto legittimato non è ilma sono i singoli condomini". E perché spetta anche agli inquilini il dovere di controllare l’operato del loro amministratore. Una sentenza che fa discutere e farà giurisprudenza, quella del giudice civile monzese, in un periodo in cui iniziano a ‘fioccare’ le cause per le detrazioni edilizie e i vari. Ilcivile di Monza era stato chiamato ad affrontare una questione legata al110%, in particolare in relazione a un caso di inerzia da parte dell’amministratrice di unche ha impedito l’avvio della pratica di rimborso.