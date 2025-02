Super Italia agli Europei di Ciclismo su Pista | gli Azzurri conquistano sei medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Sono state loro a chiudere una straordinaria rassegna continentale per l’del, in Belgio.Sullaveloce di Heusden-Zolder, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno conquistato una splendida meda d’argento nella Madison.Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 disegnano un’ottima gara in finale, ottenendo 53 punti preziosi in Classifica.La gara è vinta dalle olandesi Lisa Van Belle e Maike van der Duin (con 62 punti), mentre le francesi Victoire Berteau e Marion Borras (con 42) sono terze.“Volevamo vincere. Ci abbiamo provato, sapevamo di avere la gamba giusta, ma abbiamo sbato un po’ i tempi – l’analisi di Consonni, come riporta agc/coni.it –. Tutto sommato siamo contente della prestazione, abbiamo dimostrato che siamo comunque da podio. Ci è mancato poco, ci si riproverà la prossima volta”.