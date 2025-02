Lanotiziagiornale.it - Sulla guerra in Ucraina l’Occidente va in frantumi. In Arabia Saudita inizia il primo vertice tra Usa e Russia, l’Ue risponde con un controvertice ristretto a Parigi

Da un lato, Donald Trump accelera e, in, avvia negoziati con Vladimir Putin per porre fine allain, ma senza la partecipazione di esponenti di Kiev; dall’altro, l’Unione Europeacon un controdi pace a, a cui partecipa Volodymyr Zelensky, ma dove si registra l’assenza di funzionari russi. La spaccatura delsi fa sempre più netta, letteralmente travolta dal ciclone Trump.In queste ore, il segretario di Stato USA, Marco Rubio, insieme al consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Mike Waltz, e all’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è atteso inper avviare colloqui ufficiali con alcuni importanti funzionari russi – ma senza rappresentanti del governo di Kiev – con l’obiettivo di porre fine allata da Mosca quasi tre anni fa.