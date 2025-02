Lanotiziagiornale.it - Sulla guerra in Ucraina l’Occidente va definitivamente in frantumi. In Arabia Saudita inizia il primo vertice tra Usa e Russia, mentre l’Ue risponde con un controvertice a Parigi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Da un lato, Donald Trump che accelera e ina negoziare la fine dellaincon Vladimir Putin ma senza esponenti di Kiev; dall’altro, l’Unione europea checon un controdi pace aa cui prende parte Volodymyr Zelensky ma dove si segnala l’assenza di funzionari di Mosca. Si fa sempre più netta la spaccatura del, letteralmente travolta dal ciclone Trump.In queste ore, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, insieme al consigliere per la sicurezza nazionale statunintense Mike Waltz e all’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff, sono attesi inperre colloqui ufficiali con alcuni importanti funzionari russi volti a porre fine allata da Mosca quasi tre anni fa. I colloqui seguono la conversazione telefonica tra il tycoon e lo zar della scorsa settimana, occasione in cui i due leader avevano concordato la necessità dire “al più presto” negoziati di pace.