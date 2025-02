Gqitalia.it - Sul red carpet Dev Patel riesce a trovare un buon equilibrio «ascoltando il suo istinto»

Se telefonate a Devpoche ore prima di un grande red, non lo troverete seduto al trucco e parrucco. Alle 10 del mattino della giornata dei BAFTA - dove era candidato per il premio Outstanding Debut for a British Writer or Director per Monkey Man - si è appena alzato dal letto.è, secondo le sue parole, «un tipo che richiede poca manutenzione, a dire il vero».«Di solito. faccio la doccia, metto un po' di crema idratante Cetaphil sul viso e poi esco», dice ridendo. Non si preoccupa nemmeno degli appuntamenti con il barbiere in giornata. «Cerco di non farmi prendere dal panico e di non rovinarmi i peli del viso». È altrettanto tranquillo anche per quanto riguarda la moda. «Gucci mi ha procurato un bellissimo abito su misura. Un piccolo gioiello», dicea proposito di un look con rever a lancia e papillon di velluto.