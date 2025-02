Ilgiorno.it - Sul caso di Leonardo La Russa la Procura deciderà entro dieci giorni: archiviazione o processo?

Milano – Manca poco, pochissimo, alla decisione delladi Milano suldi presunta violenza sessuale in cui sono indagatiApache La, figlio del presidente del Senato Ignazio La, e l’amico Tommaso Gilardoni.una settimana o poco più il pubblico ministero Rosaria Stagnaro e l’aggiunto Letizia Mannella, col coordinamento deltore Marcello Viola, concluderanno le indagini e decideranno se archiviare l’inchiesta oppure chiedere il rinvio a giudizio. In entrambi i casi, sarà il giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi. La presunta violenza Tutto è iniziato lo scorso maggio, quando una ragazza di 22 anni ha accusatoLa– suo ex compagno di liceo – di averla drogata durante una serata alla discoteca Apophis di Milano, portata a casa e poi aver approfittato del suo stato di incoscienza per violentarla.