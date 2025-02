Iodonna.it - Sükran fa luce sulla morte della figlia, ma basteranno le sue parole per dimostrare l'innocenza di Hazar?

Il passato che Azize si è ostinata a riscrivere, adesso sta venendo a galla. O almeno è questo ciò che pensa Reyyan: da qui prende il via la nuova puntata di Hercai – Amore e vendetta, in onda stasera alle 21.30 su Real Time. Azize «sta camminando passo dopo passo verso il baratro», come pensa la protagonista, o sta già architettando l’ennesimo piano? La serie turca è sempre più ricca di colpi di scena, tra biglietti criptici e nuove verità con cui fare i conti. Tra tutte, spicca la figura sempre più enigmatica di Harun. Chi è veramente? I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › “Hercai”, nella nuova puntata Hanife viene arrestata e Miran sospetta di Azize Hercai, anticipazioni 17 febbraio 2025: trama episodiHanife (Aydan Burhan) è ancora in carcere con l’accusa di aver appiccato l’incendio alla fattoria.