Lanazione.it - Suicidio assistito, vince il ricorso da morta. Il caso di Gloria

Firenze, 17 febbraio 2025 –aveva chiesto all’Asl Toscana Centro di collaborare per il suomedicalmente. La 70enne di Firenze era affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva. Farmaci non reperibili sul mercato e attrezzature di uso ospedaliero era ciò di cui necessitava. L’azienda sanitaria negò entrambi i servizi. E in primo grado i giudici del tribunale di Firenze confermarono il diniego. PRESSPHOTO Firenze, CS dell’avvocato Filomena Gallo del movimento Fine Vita in seguito alla morte diGiuseppe Cabras/New Press Photo Sabato, però , la quarta sezione civile ha accolto ildel team legale della donna, coordinato da Filomena Gallo (segretario nazionale dell’associazione Luca Coscioni). Spiegando che se l’esercizio di un diritto fondamentale, come quello dell’autodeterminazione terapeutica, “rappresenta un’esplicazione della persona umana” allora “era compito dell’Asl eliminare gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione del diritto mettendo a disposizione ditutto il materiale farmacologico non reperibile sul mercato”.