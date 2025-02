Quotidiano.net - Suicidio assistito in Lombardia: Bertolaso difende le procedure e la riservatezza

Sul fine vita "noi dobbiamo dare una risposta. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha a tutti gli effetti il valore di legge" e quindi "chi ha la responsabilità di organizzare questo genere di, ha il dovere di portarle avanti nel modo migliore e più prudente e attento possibile". Così l'assessore della Regioneal Welfare Guido. "Abbiamo seguito davvero la strada giusta e corretta, lo abbiamo fatto nella più assolutaperché questo è quello che ci aveva chiesto la famiglia" ha aggiunto in relazione al primo caso diin. "Sono cinquant'anni che lavoro solo e a esclusivo beneficio e interesse della comunità e dei cittadini. Certe situazioni che ho trovato di fronte nella mia vita mi hanno portare a prendere decisioni che in alcuni casi non sono quelle che la politica si aspetta" ha proseguitoparlando delle polemiche politiche sulla vicenda, specie quelle di FdI.