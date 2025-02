Studio Crc-Assoutenti | si spende in media il 161% in più rispetto al 2019 Troppo in rapporto agli stipendi | a un operaio per 80 mq non bastano 11 anni di salario

Iodonna.it - Studio Crc-Assoutenti: si spende in media il 16,1% in più rispetto al 2019. Troppo, in rapporto agli stipendi: a un operaio per 80 mq non bastano 11 anni di salario

I prezzi delle case aumentano e per gli italiani diventa sempre più un lusso comprarne una: per un’abitazione sioggi inil 16,1% in piùal. È quanto emerge da unocondotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), in collaborazione con. Milano risulta il comune più caro, con oltre 5.400 euro al mq; seguono Firenze (4.365) e Bologna (3.566). Perugia (1.299 euro) e L’Aquila (1.451) le più economiche. Trieste è la città dove,al, i prezzi sono aumentati di più: +50% in sei. Tra i grandi comuni, solo Genova registra un calo del costo al mq: -3,7% sul. Leggi anche › Comprare casa: a Roma servono 44dio, a Milano 50. Mutui e finanza green aiutano La ricerca analizza in particolare il numero dinecessari per l’acquisto di un immobile a seconda della categoria professionale del compratore.