Ilgiorno.it - Stroncato da un malore a due mesi, autopsia

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)Si era sentito male venerdì scorso, nel suo lettino. Il cuore del piccolo Ryan, appena due, non ha retto. Il neonato originario della Costa d’Avorio è morto ieri pomeriggio all’ospedale di Parma dove era stato ricoverato. La mamma lo aveva trovato in arresto cardiaco nella sua culla, nella casa di San Rocco al Porto, nella Bassa Lodigiana, dove i genitori vivono da alcuni anni. Subito erano stati chiamati i soccorsi. L’elisoccorso aveva portato il piccolo prima a Piacenza per poi trasferirlo all’ospedale di Parma. Subito si era capito che le condizioni del neonato erano critiche. Ieri pomeriggio la notizia della morte. Le speranze erano ridotte al lumicino e lo stesso sindaco di San Rocco, Matteo Delfini lo aveva ribadito nella giornata di sabato. "Tutta la comunità di San Rocco è in attesa, attaccata al sottile filo di speranza", aveva detto il primo cittadino.