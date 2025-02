Cityrumors.it - Striscione Parma, Pavoncello: “Antisemitismo strisciante e pericoloso più che mai…”

Quel pezzo di stoffa apparso al Tardini con una stella di David accanto allo stemma della Lazio con la scritta “peggior nemico” ha indignato tutti“Basta con queste cose, basta non se ne può più. Sono indignato, schifato e anche molto preoccupato per l’che va ormai da anni nella nostra società, non solo nelle curve. Quello che è successo acon quellocontro gli ebrei e contro i laziali è indegno e lo dico da tifoso romanista. Indegno e vergognoso“. A parlare è Vittorio Pavocello, presidente della Federazione Italiana Maccabi. E’ stato lui a far venire fuori quella scritta e a denunciare ogni cosa sui social e non solo.: “più che mai.” (Ansa Foto) Cityrumors.itLa comunità ebraica non ne può più, ma non solo anche tante persone che non sono di religione ebraica non ne possono più di dover assistere ogni volta a scenari di questo genere.