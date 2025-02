Dilei.it - Striscia la notizia, tapiro d’oro a Giorgia dopo Sanremo 2025: “È una vittoria”

Tra gli avvenimenti che hanno sconvolto maggiormente i telespettatori e i protagonisti del Festival dic’è sicuramente la classifica finale che ha vistoalla sesta posizione.Un risultato che ha ribaltato i pronostici fatti nel corso delle prime serate, dove la cantante è sempre rientrata nella cinquina dei favoriti.La, insieme a Valerio Staffelli, ha quindi voluto omaggiare la cantante con il consueto: il primo della sua carriera.riceve ilTra i premi cheavrebbe potuto sperare di ottenere durante la 75esima edizione del Festival di, sicuramente ilnon era tra i primi della lista.La cantante, che ha portato avanti un percorso straordinario con la sua La cura per me, ha però concluso la kermesse con un sesto posto che ha lasciato l’amaro in bocca a molti.