Bubinoblog - STRISCIA FA SALTARE SANREMO? MARTA DONÀ, OLLY, GLI AURICOLARI E ALTRE STRANEZZE

Leggi su Bubinoblog

la Notizia non molla la presa sul Festival e punta l’attenzione su, la potentissima manager che ha portato alla vittoria ben 4 artisti negli ultimi 5.Questa sera ala notizia va in onda lo scoop di Pinuccio sul Festival di.Era il 5 febbraio quando l’inviato del tg satirico, ospite in una trasmissione su Telebari (andata in onda il 7 febbraio), annunciò con dieci giorni di anticipo quello che sarebbe stato il vincitore del Festival di: «Quest’anno vince. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui».Una vera e propria rivelazione che, in studio, suscitò lo stupore dei presentatori.«Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c’è dietro. andate a vedere chi c’era dietro il vincitore dell’anno scorso, chi c’era dietro quello di due anni fa: cosa avevano in comune?», proseguì Pinuccio.