Strage di Erba, il ricorso dei legali di Olindo e Rosa approda in Cassazione

(Como), 17 febbraio 2025 – Nuovo approdo inper ladi. Il 25 marzo sarà la quinta sezione penale della Suprema Corte a discutere ildei difensori dei coniugiRomano eBazzi contro la sentenza con cui, il 10 luglio dello scorso anno, la Corte d'Appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo, da anni definitiva. I Romano sono stati giudicati i responsabili dellanella quale, l'11 dicembre del 2006, in un condominio in via Diaz, a, morirono Raffaella Castagna, 30 anni, suo figlio Youssef Marzouk, 2 anni, la madre di Raffaella, Paola Galli, 56 anni, e la vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni. Ilpresentato daidell'ex netturbino e dell'ex colf di(Fabio Schembri, Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux, Patrizia Morello) consta di oltre un centinaio di pagine e di numerosi allegati.