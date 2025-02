Gamberorosso.it - Storia delle mitiche frittelle a spirale sarde e degli altri fritti di carnevale dell'isola

Leggi su Gamberorosso.it

Colpiscono e sorprendono già al primo sguardo con quella loro forma da serpente attorcigliato. E con quel diametro che può giungere sino ai 40 cm, mentre in lunghezza si distendono fino ad oltre i 2 metri (sebbene tra i banchi dei fornai o nelle pasticcerie le pezzature più diffuse siano oggi più contenute). Sono i brinyols, come vengono chiamati qui ad Alghero, ma anche zippulas, frisjoli longhi o cattas, le tipichelunghe che giungono da varie partie che allietano i numerosi carnevali che caratterizzano lagna.Si tratta di preparazioni antiche la cui ricetta, come spesso accade con i dolci tipicia tradizione, si perde nella notte dei tempi. Questenascono «da un allungamento'impasto del pane avanzato» come ci spiega un loro appassionato interprete, il pasticcere Roberto Murgia, 43 anni, che da anni le prepara nella sua pasticceria Dolci in Corso ad Alghero (SS).