Stomp Collision | Arriva il Disco d’Esordio Blind Insight

Da venerdì 21 febbraio 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), il primodegli. L’album sarà presentato giovedì 20 febbraio alle ore 21:30 al Jazz Club di TORINO.Presentazione di “” deglial Jazz Club di TorinoDa venerdì 21 febbraio 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), il primodegli. L’album sarà presentato in anteprima giovedì 20 febbraio alle ore 21:30 presso il Jazz Club di Torino.Un Viaggio Musicale nell’Ignoto“” è un progettografico che si propone di esplorare l’intuito, quella forza interiore che ci sostiene nell’affrontare l’ignoto della vita.