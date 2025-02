Formiche.net - Stellantis punta ancora sull’Italia e rilancia sull’ibrido

Da una parte c’è la sfida alla Cina, che con le sue auto elettriche sta riscrivendo il perimetro del mercato mondiale. Dall’altra c’è la consapevolezza che parte del Green new deal verrà riscritto, anche in virtù del pressing che numerosi Paesi, Italia in testa, stanno esercitando sull’Europa. Se infatti, almeno per il momento, non è in discussione lo spostamento dei target (2035) per lo stop alla produzione di veicoli diesel o benzina, dopo quella data potrebbe tuttavia essere ugualmente consentita la circolazione di vetture ibride.Fattori che con ogni probabilità sono tra le motivazioni che hanno spintoa prevedere la produzione di cambi eDct, le trasmissioni a doppia frizione per veicoli ibridi che già realizza a Mirafiori, anche nello stabilimento di Termoli. La scelta del gruppo presieduto da John Elkann ealla ricerca del successore di Carlos Tavares, va nella direzione di un ulteriore potenziamento dell’offerta di auto ibride, sulle quali la societàcon decisione in questa fase con l’obiettivo di recuperare terreno in Europa dal punto di vista delle vendite.