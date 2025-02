Anteprima24.it - Stazione ferroviaria sotterranea, Santillo (M5s): “Il Governo valuti lo studio di fattibilità”

Tempo di lettura: 2 minutiOggi, la Camera dei Deputati ha accettato un’importante proposta del deputato Agostino, che raccomanda ildi valutare e studiare la possibilità di interrare ladi Caserta con l’obiettivo di proteggere la prospettiva paesaggistica della Reggia, sito UNESCO dal 1997. –“La modernizzazione delle infrastrutture deve andare di pari passo con la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Ladi Caserta, nodo cruciale per la mobilità locale e nazionale, necessita di una riprogettazione che rispetti il contesto monumentale in cui si trova. Le principali stazioni urbane per l’alta velocità di nuova concezione sono state interrate per permettere il passaggio di tali infrastrutture senza interferire con i trasporti urbani, la geografia della Città nonché lo skyline” – a dichiararlo in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Agostino– “Seguendo l’esempio di città europee come Versailles e Londra, dove il trasporto pubblico è stato integrato armoniosamente con l’ambiente urbano, proponiamo unodiper diverse soluzioni progettuali, tra cui il sotterramento dellao una sua ricollocazione in stretta prossimità dall’attuale” – ha aggiunto il deputato casertano.