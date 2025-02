Davidemaggio.it - Stasera c’è Cattelan… su Rai2 torna con Olly

Sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2025ad inaugurare la nuova stagione dic’è Cattelan. su, chedomani – martedì 18 febbraio – in seconda serata dopoTutto è Possibile.Reduce dal Dopofestival e dalla co-conduzione della finale del Festival, Alessandro Cattelan riprende le redini del suo late show con, alla sua prima ospitata in TV da vincitore di Sanremo dopo la tradizionale partecipazione allo speciale di Domenica In di ieri in onda sul palco del Teatro Ariston.Gli altri ospiti dic’è Cattelan. suDurante la prima puntata dic’è Cattelan. su, oltre ad, saranno presenti Valeria Golino e Tecla Insolia.Il conduttore concluderà ogni puntata con la partecipazione dell’ospite misterioso, che verrà presentato in modo particolare attraverso lo svelamento di un pacco contenente proprio l’ultimo guest della serata.