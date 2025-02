Ilgiorno.it - St, è l’ora dello sciopero. I sindacati al governo:: "Adesso vogliamo garanzie"

Leggi su Ilgiorno.it

"Soltanto ilpuò offriresul sito e sull’occupazione". Dopo settimane in stato di agitazione, i metalmeccanici scioperano in St. Oggi, ad Agrate, cominciano Uilm e Usb per due ore dalle 13 alle 15 con presidio ai tornelli e domani proseguono Fim e Fiom dalle 7.30 alle 9.30. Irompono gli indugi dopo "le difficoltà denunciate negli ultimi giorni, fra mancata chiarezza sulla gestione, trasferimenti di tecnologia verso aziende cinesi o del Sud-Est asiatico. Mentre a Catania arriverà oltretutto la cassa integrazione". Le sigle chiedono al ministero delle Imprese la convocazione "attesa da dicembre". "Servono un cambio dei vertici aziendali e piani industriali concreti che garantiscano lavoro e piena saturazione del polo brianzolo - spiegano i–. Sulla situazione della multinazionale dei semiconduttori non bastano gli incontri con la dirigenza, occorronodall’esecutivo".