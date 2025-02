Internews24.com - Squalifica Lautaro, il pensiero di Zazzaroni: «Non mi aspetto sanzioni! Credo che la presenza delle telecamere sia invasiva…»

«Non mi aspetto sanzioni! Questa presenza delle telecamere credo che sia invasiva. Credo che sia oltre i limiti del lecito. Non si deve bestemmiare, non si fa, è maleducazione. Ma a volte i calciatori sfogano così la tensioni. Io eviterei di stare lì a vedere come dei guardoni ogni labiale.