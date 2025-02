Spazionapoli.it - Squalifica a Lautaro Martinez, Tancredi Palmeri ironizza: il messaggio che fa discutere

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Ultimissime – Il giornalistahato sulla possibilediche rischierebbe di saltare anche la sfida al MaradonaPer il Napoli calcio ultimissime arrivano direttamente dai social e più precisamente da X, il giorno dopo la partita tra Juventus e Inter. I nerazzurri hanno perso la gara per un gol di Conceiçao nella ripresa e sono scivolati a -2 dalla squadra di Conte, vedendo sfumare l’occasione di scavalcarli in classifica. Un’ottima notizia per i partenopei, che hanno così rimpianto meno il pari per 2-2 in casa della Lazio al minuto 88, che rischiava di far perdere il primato.Al termine del derby d’Italia, a farsono state delle immagini che hanno visto come protagonista. L’attaccante argentino, infatti, avrebbe iniziato a utilizzare espressioni ingiuriose, blasfemie e bestemmie per la rabbia della sconfitta e per la sua prestazione insufficiente.