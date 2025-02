Sport invernali programma settimana 17-23 febbraio | sci alpino in Italia si chiudono i Mondiali di biathlon

Leggi su Sportface.it

E’ iniziata una nuovain compagnia degli: ecco dunque ilcompleto, così come diffuso dalla Fisi, per quanto riguarda il lasso di tempo che intercorre tra lunedì 17 e domenica 23. Spicca lo sciche fa tappa incon la Coppa del Mondo femminile sul Sestriere e in Svizzera con i maschi impegnati a Crans Montana, mentre per quanto riguarda ilmartedì, mercoledì, sabato e domenica ecco le ultime gare deidi Lenzerheide. Sempre nel Bel Paese, a Bormio, c’è la Coppa del Mondo di sci alpinismo, che ricordiamo esordirà come disciplina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nel weekend anche le gare iridate di slittino su pista naturale e artificiale, non mancheranno inoltre le competizioni del massimo circuito per quanto riguarda snowboard, salto con gli sci e freestyle.