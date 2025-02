Ilnapolista.it - Spinazzola e Olivera accelerano. L’emergenza a sinistra potrebbe finire già a Como (Corsport)

già a)Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive cheper Antonio Contepresto. Addirittura già contro il. Per quel matchro essere convocati siasia. Non è certo perché prevarrà sempre la prudenza ma è una possibilità.Scrive il Corriere dello Sport:Sta per terminare, dove c’è il solo Mazzocchi a fare gli straordinari in attesa del rientro di. I due tentano il recupero per tornare tra i convocati già per la sfida di domenica in casa del, ma tutto dipenderà dalle nuove risposte del campo, dagli aggiornamenti che arriveranno da Castel Volturno in questa settimana. L’obiettivo di Conte, comunque, è averli entrambi non solo a disposizione ma anche pronti per affrontare l’incrocio di inizio marzo al Maradona contro l’Inter.