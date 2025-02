Gamberorosso.it - Spezzare gli spaghetti non è sempre un'eresia. Ecco la minestra che ha sfidato la tradizione

Nei paesi che hanno un’importante storia gastronomica mettere mano allasi rivela operazione alquanto delicata. A volte, persino rischiosa per la propria incolumità. Vi ricordate cosa è successo a Luca Cesari? Fu vittima di insulti e auguri di morte soltanto per aver offerto una testimonianza storica, il racconto della prima carbonara documentata sul cartaceo italiano, riportata sul numero di agosto del 1954 de La Cucina Italiana e diversa dalla versione oggi consolidata. Quanto basta per essere colpevolizzato: nessuno può toccare il caposaldo della cucina romanesca; poco importa se a farlo è uno studioso stimato. Episodi di questo genere sono all’ordine del giorno in Italia, dove non mancano puristi e gastronazionalisti pronti a erigere roccaforti a difesa della presunta originalità di una ricetta.