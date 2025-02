Sport.quotidiano.net - Speranza Atalanta. Gasp aspetta Lookman per ritrovare la sua Dea

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ha bisogno, subito, di Ademola. Dei suoi gol e dei suoi assist. L’assenza dell’anglo nigeriano - quasi non avvertita un anno fa, proprio in questo periodo, quando era impegnato nella Coppa d’Africa - sta pesando in maniera decisiva per i nerazzurri. Il suo rientro è imminente, dovrebbe farcela per domani sera contro il Bruges. Non avrà nelle gambe i 90’, maerini potrebbe utilizzarlo nella ripresa, o nella mezz’ora finale, pensando anche a possibili supplementari. Anche ieri il Pallone d’oro africano ha svolto una parte del lavoro in gruppo, dopo che da giovedì ha ripreso a lavorare con i compagni. Quella col Bruges è una partita complicata dal maledetto rigore regalato all’andata al 94’, per il 2-1 dei belgi, che costringe la Dea ad una rimonta. Non sarà facile, perché presumibilmente il Bruges si barricherà nel suo bunker difensivo, come ha fatto sabato il Cagliari, e per scardinarlo serviranno le giocate degli attaccanti.